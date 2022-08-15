Парламент виділив ще 270 мільярдів гривень на безпеку та оборону

Верховна Рада схвалила законопроєкт про виділення додаткових 270 мільярдів гривень на безпеку і оборону.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення поголосували 287 нардепів. Таким чином, загальні видатки на безпеку та оборону у нинішньому році становлять 1,2 трильйона гривень.

Додаткові кошти будуть розподілені таким чином: