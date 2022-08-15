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Парламент виділив ще 270 мільярдів гривень на безпеку та оборону

Автор:
Олег Панфілович
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Верховна Рада схвалила законопроєкт про виділення додаткових 270 мільярдів гривень на безпеку і оборону.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За це рішення поголосували 287 нардепів. Таким чином, загальні видатки на безпеку та оборону у нинішньому році становлять 1,2 трильйона гривень.

Додаткові кошти будуть розподілені таким чином:

  • Міністерству оборони — 241 млрд;
  • МВС — 23 млрд;
  • Головному управлінню розвідки — 2,2 млрд;
  • СБУ — 2,5 млрд;
  • УДО — 197 млн;
  • Службі зовнішньої розвідки — 139 млн;
  • Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації — 425 млн;
  • Резервний фонд — 715 млн;
  • Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки — 10 млн.