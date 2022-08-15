Голова Луганської ОВА підтвердив удар по базі «ПВК Вагнера» у Попасній. Ймовірно, загинули понад 100 «вагнерівців»

Голова Луганської обласної військової адміністрації підтвердив удар ЗСУ по штабу російської «ПВК Вагнера» в Попасній.

Він заявив, що там могли загинути «понад 100 «вагнерівців» з керівного складу». Гайдай додав, що серед загиблих «кухаря путіна» євгена пригожина, скоріше за все, не було, проте могли загинути його заступники.

«Поки що деталі не можу озвучувати, але якщо врешті-решт виявиться, що понад 100 «вагнерівців» з керівного складу загинули, ну це для нас вже не буде новиною [...]. З приводу «кухаря», то напевно нас не порадує така чудова новина, але заступники — так. І цифра — понад 100», — заявив Гайдай.