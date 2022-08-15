МВС: До навчального року готові 40% закладів України

До нового навчального року готові близько 40% закладів освіти України.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, станом на середину серпня оглянуто 21 тисячу об’єктів закладів освіти, що становить 80% від всієї кількості на підконтрольній території.

«За показниками безпеки, до нового освітнього року готові близько 40% установ. Але органи місцевого самоврядування будуть самостійно ухвалювати рішення про відновлення навчального процесу», — наголосила Павліченко.

Також Держслужба з надзвичайних ситуацій разом із Міносвіти запроваджують у закладах освіти так звані класи безпеки, у яких дітей вчитимуть основам цивільного захисту. По Україні вже створено декілька таких класів, деякі з них розгорнуті на базі загальноосвітніх закладів.