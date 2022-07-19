Школи відкриють для навчання тільки після перевірки ДСНС

В Україні перед початком нового навчального року перевірять усі школи на відповідність вимогам безпеки. Якщо там не буде бомбосховища чи укриття з усім необхідним, тоді навчання в офлайн-форматі не почнеться.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
За словами представника Міністерства внутрішніх справ Олени Матвєєвої, рішення про початок і форму навчання ухвалюватимуть окремо в кожному регіоні чи навіть у кожному навчальному закладі.
Також у навчальний план внесуть зміни для 6—11 класів.
«Зокрема, до предмета «Захист України» додадуть окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Ще планують розробити «Абетку з безпеки для школяра середньої школи» і відповідний мобільний додаток. Це потрібно для того, щоб кожна дитина знала, як поводитися в різних небезпечних ситуаціях», — розповіла вона.
- Уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.