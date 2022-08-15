Мер Києва Віталій Кличко розлучився зі своєю дружиною Наталією

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що розлучився зі своєю дружиною Наталією. Про це він розповів в інтерв’ю «Бабелю».

Кличко уточнив, що це не таємниця, що вони багато років живуть у різних країнах.

«Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі взаємини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», — сказав Кличко.

На запитання, чи вільне його серце, мер відповів: «Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?».