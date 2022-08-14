У додатку Uklon зʼявлятимуться сповіщення про зниклих дітей

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon і Нацполіція запустили проєкт пошуку зниклих дітей.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Користувачі застосунку, які перебувають неподалік від місця зникнення дитини, отримуватимуть сповіщення про зниклу дитину з фото та короткою інформацією. Поліція просить не ігнорувати такі сповіщення і звертатися у разі наявності інформації.

«Під час пошуку неповнолітніх важлива кожна хвилина», — зазначили в МВС.