В Україні запрацював держпортал для розшуку дітей, постраждалих від війни

В Україні запрацював державний портал «Діти війни» — платформа для розшуку дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

За словами уповноваженої з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, цей портал допомагатиме правоохоронцям збирати дані про юних українців, які зникли безвісти через війну або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до росії.

«З відкритих джерел нам відомо, що країна-агресор заявляє про щонайменше 450 тисяч переміщених і депортованих на територію росії дітей. І, на жаль, повертати їх нам вони не мають наміру», — заявила Герасимчук, додавши, що зараз як ніколи важливо отримувати максимально вичерпну та оперативну інформацію про таких дітей, щоб фіксувати, розслідувати злочини та рятувати їх.

Платформа «Діти війни» надає актуальні та зведені дані про дітей, які постраждали, загинули, зазнали поранень, зникли безвісти або були депортовані, кого вдалося розшукати й урятувати. Також платформа дозволяє зв’язатися з правоохоронними органами, що стане в пригоді родичам дітей.