Politico: Трампу загрожує вʼязниця через знайдені в нього секретні документи

Колишньому президенту США Дональду Трампу загрожує кримінальне покарання через знайдені в його резиденції секретні документи. ФБР проводить розслідування про можливе шпигунство.

Про це пише Politico з посиланням на ордер ФБР на обшук.

Згідно з документи ФБР, там вважають, Трамп тримав у своєму маєтку «Мар-а-Лаго» у Флориді рукописні записи, документи з грифом «таємно» і «цілком таємно», пакет із позначкою «інформація про президента Франції» тощо.

Видання зазначає, що правоохоронні органи проводять розслідування щодо Трампа за підозрою у знищенні записів, перешкоджанні розслідуванню та порушенні закону про шпигунство. Йому може загрожувати увʼязнення або штраф у разі, якщо його провину доведуть у суді.

Сам Трамп та його команда стверджують, що обшук здійснювався з політичною метою, оскільки експрезидент становить серйозну загрозу для демократів. У його офісі також заявили, що Трамп часто брав секретні документи додому і за час свого президентства він нібито навіть видав таємний указ, який передбачав, що отримані таким чином документи автоматично ставали розсекреченими.