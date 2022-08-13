Politico: Трампу загрожує вʼязниця через знайдені в нього секретні документи

Колишньому президенту США Дональду Трампу загрожує кримінальне покарання через знайдені в його резиденції секретні документи. ФБР проводить розслідування про можливе шпигунство.
Про це пише Politico з посиланням на ордер ФБР на обшук.
Згідно з документи ФБР, там вважають, Трамп тримав у своєму маєтку «Мар-а-Лаго» у Флориді рукописні записи, документи з грифом «таємно» і «цілком таємно», пакет із позначкою «інформація про президента Франції» тощо.
Видання зазначає, що правоохоронні органи проводять розслідування щодо Трампа за підозрою у знищенні записів, перешкоджанні розслідуванню та порушенні закону про шпигунство. Йому може загрожувати увʼязнення або штраф у разі, якщо його провину доведуть у суді.
Сам Трамп та його команда стверджують, що обшук здійснювався з політичною метою, оскільки експрезидент становить серйозну загрозу для демократів. У його офісі також заявили, що Трамп часто брав секретні документи додому і за час свого президентства він нібито навіть видав таємний указ, який передбачав, що отримані таким чином документи автоматично ставали розсекреченими.
- Під час обшуку в маєтку «Мар-а-Лаго» (Маямі) колишнього президента США Дональда Трампа слідчі знайшли 11 пакетів секретних документів. Правоохоронці знайшли чотири пакети з грифом «цілком таємно», три — з грифом «таємно», ще три — конфіденційні. Про зміст цих документів нічого не повідомляється.
- 9 серпня Трамп повідомив, що його будинок у Флориді обшукали агенти ФБР і зламали сейф. ЗМІ повідомили, що обшук був повʼязаний із розслідуванням незаконного присвоєння Трампом документів Білого дому, які він міг вивезти в «Мар-а-Лаго».
- Раніше в Національному архіві заявили, що Трамп забрав до своєї резиденції у Флориді 15 коробок із президентськими записами. У цих коробках нібито була «таємна інформація про національну безпеку» та офіційне листування між Трампом і лідерами інших держав.