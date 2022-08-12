Чорногорія оголосила персоною нон ґрата дипломата з російського посольства

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило персоною нон ґрата одного дипломата посольства російської федерації.
Про це йдеться на сайті відомства.
Зазначають, що діяльність росіянина суперечить статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини.
Згідно з частиною першою цієї статті, держава перебування може в будь-який час оголосити когось із членів дипломатичного персоналу представництва персоною нон ґрата і не зобовʼязана мотивувати своє рішення.
Ноту про це рішення 12 серпня вручили послу росії Владиславу Масленікову. Там також вказано, що протягом семи днів згаданий російський дипломат має залишити територію Чорногорії.
- Наприкінці липня Чорногорія почала заморожувати майно росіян. Управління власності країни заблокувало нерухомість анонімного громадянина росії у Жабляку та російського політтехнолога, одного з ватажків так званої «лнр» марата баширова в курортному місті Будва.