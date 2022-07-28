Чорногорія почала заморожувати майно росіян

Міністерство закордонних справ Чорногорії заявило, що у країні заморозили майно двох росіян зі списку санкцій ЄС.

Про це пише Balkan Insight.

Управління власності Чорногорії заблокувало нерухомість анонімного громадянина росії у Жабляку та російського політтехнолога, одного з ватажків так званої «лнр» марата баширова у курортному місті Будва.

«Один громадянин росії поскаржився в адміністративний суд на рішення Управління власності, тому на даний момент ми не можемо опублікувати його імʼя», — пояснили в Управлінні власності.