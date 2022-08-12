WP: У резиденції Дональда Трампа ФБР шукало документи, повʼязані з ядерною зброєю

Документами, які ФБР шукало в маєтку «Мар-а-Лаго» (Маямі) колишнього президента США Дональда Трампа, були секретні матеріали, пов’язані з ядерною зброєю.

Про це пише The Washington Post із посиланням на свої джерела.

Джерела не надали додаткових подробиць про те, які саме документи шукали агенти та чи стосувалися вони американської зброї або інших країн. Вони також не повідомили, чи виявили такі документи під час обшуку.

Напередодні до суду від Міністерства юстиції США подали клопотання про дозвіл опублікувати ордер та опис вилученого під час обшуку майна.