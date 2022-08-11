The Times: Росія використовує в Україні застарілу та неефективну зброю, її ракети влучають у цілі лише у 30% випадків

Війська росії використовують в Україні застарілу та неефективну техніку. Нові ж зразки виявляються ненадійними і не відповідають сучасним вимогам війни.

Про це йдеться у звіті Міноборони України, з яким ознайомилась газета The Times.

Звіт базується на вивченій трофейній техніці, яку захопили ЗСУ, у тому числі під Києвом. У ньому зазначено, що російська бронетехніка та гелікоптери не здатні витримати вогню стрілецької зброї, а крилаті ракети у більшості випадків не влучають у задані цілі.

Ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор» за $16 млн, який російська пропаганда називає «літаючим танком», прострілюється звичайним автоматом калібром 7,62 мм, хоча його кабіна повинна витримувати влучення куль калібру 12,7 мм. Ці гелікоптери масово атакували Київщину у перші дні вторгнення.

Нібито новітній бронеавтомобіль на базі Уралу «Торнадо-У», який, за заявами виробника, має броню 5 класу захисту від бронебійних куль 7,62 мм, випущених з АКМ з відстані 5—10 м, також не здатен витримати автоматної черги. Він має слабкий захист від ураження стрілецькою зброєю. Машина десанту БМД-4М 2015 року теж слабко захищена від стрілецької зброї, уламків мін та снарядів.

Основні російські бойові танки Т-72Б3 і бронетранспортери БТР-82А виявилися беззахисними перед поставленою Заходом протитанковою зброєю типу Javelin, NLAW і гранатометів Matador.

Зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1», яким росіяни невдало намагалися закрити підльоти до острова Зміїний, не здатний впоратися з одночасною атакою кількох безпілотників. Також він беззахисний перед ударами з повітря. Один «Панцир-С1», однак, воює боці ЗСУ.

Щодо безпілотників, то у звіті сказано, що наймасовіший «Орлан-10» швидко зношується і виходить з ладу. Цей безпілотник має багато іноземних запчастин, які росії нині складно дістати в умовах санкцій.

Стосовно крилатих ракет, то «Калібр», ціна якого приблизно $6,5 млн за одиницю, здатен влучно уразити ціль у 33% випадків. При цьому, за оцінками Міноборони, 30% використаних у війні ракет у результаті поцілили у цивільні обʼєкти.