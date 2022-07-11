Трофейний російський «Панцир-С1» воює на боці України та знищив першу ціль

Трофейний російський зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцир-С1» знищів першу ціль.
Про це повідомило Міноборони України, не вказавши, що саме збив комплекс.
У відомстві заявили, що до автоматичних гармат «Панцир-С1» підходять 30-міліметрові снаряди, які ЗСУ має на озброєнні. Комплекс перебуває на бойовому чергуванні сил ППО і «прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів».
- Перший трофейний самохідний ЗРГК «Панцир-С1» українські військові здобули ще в березні 2022 року. Тоді у росіян його віджали спецпризначенці. З 24 лютого Збройні сили знищили з десяток одиниць «Панцир-С1». Вартість одиниці цієї техніки сягає $15 млн.
- Самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» призначений для знищення повітряних цілей. Він має чотири спарені 30-мм гармати (1 400 снарядів боєкомплект) та 12 керованих ракет. Він може знищувати цілі в радіусі 20 км. Також комплекс може вести вогонь по наземній легкоброньованій техніці.