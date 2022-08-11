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ЗСУ ліквідували 43 тисячі російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 169 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 43 тисячі осіб, а також:

  • 1 846 танків;
  • 4 100 бойових броньованих машин;
  • 974 артилерійські системи;
  • 261 реактивну систему залпового вогню;
  • 134 засоби ППО;
  • 232 літаки;
  • 193 гелікоптери;
  • 772 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 185 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 018 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 90 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.