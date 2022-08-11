ЗСУ ліквідували 43 тисячі російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 169 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 43 тисячі осіб, а також:
- 1 846 танків;
- 4 100 бойових броньованих машин;
- 974 артилерійські системи;
- 261 реактивну систему залпового вогню;
- 134 засоби ППО;
- 232 літаки;
- 193 гелікоптери;
- 772 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 185 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 018 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 90 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.