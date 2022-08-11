Голова Ryanair заявив, що ера авіаквитків за €10 закінчилася

Очільник найбільшого в Європі лоукостера Ryanair заявив, що ера авіаквитків за €10 закінчилася. За словами Майкла О’Лірі, авіакомпанія більше не пропонуватиме рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.

Про це він заявив радіо BBC.

Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно €40 торік до приблизно €50 протягом наступних пʼяти років. О’Лірі додав, що Ryanair протягом наступних років відмовиться від розрекламованих тарифів, таких як квиток за €1 або за €9,99.