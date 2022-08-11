Голова Ryanair заявив, що ера авіаквитків за €10 закінчилася

Очільник найбільшого в Європі лоукостера Ryanair заявив, що ера авіаквитків за €10 закінчилася. За словами Майкла О’Лірі, авіакомпанія більше не пропонуватиме рейси за найнижчими цінами через різке зростання вартості палива.
Про це він заявив радіо BBC.
Середній тариф авіакомпанії зросте з приблизно €40 торік до приблизно €50 протягом наступних пʼяти років. О’Лірі додав, що Ryanair протягом наступних років відмовиться від розрекламованих тарифів, таких як квиток за €1 або за €9,99.
- Раніше стало відомо, що Ryanair планує відновити польоти з України восени цього року. ОʼЛірі обіцяв, що Ryanair стане «першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну» після російського вторгнення, коли це буде безпечно.
- Компанія припинила польоти в Україну з початком вторгнення — передчасно Ryanair не відміняла польоти, як це зробили інші авіаперевізники.