Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 13 броньованих автомобілів

Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV.
Про це повідомляється на сайті німецького уряду.
Протягом тижня Німеччина передала:
- 10 HMMWV — 8 носіїв радіолокаційних станцій та 2 носії станцій перешкод для дронів;
- 3 броньовані евакуаційні машини;
- 7 глушилок;
- 8 пристроїв для боротьби з дронами;
- 4 мобільних захищених пристрої для розмінування;
- 8 мобільних наземних радарів та тепловізорів;
- один високочастотний пристрій;
- 49 тисяч боєприпасів для зенітних установок;
- 2 холодильники для медикаментів;
- 4 установки Gepard.
Таким чином Україна отримали від німців вже 12 установок Gepard. Очікується поставка ще 18 таких ЗСУ.
- За даними ЗМІ уряд Німеччини дав дозвіл на продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. ЗСУ раніше вже отримали кілька одиниць таких САУ.
- 25 липня до України прибули перші зенітні самохідні установки Gepard. За планом Німеччина має передати ЗСУ 30 таких зеніток.