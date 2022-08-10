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Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 13 броньованих автомобілів

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV.

Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

Протягом тижня Німеччина передала:

  • 10 HMMWV — 8 носіїв радіолокаційних станцій та 2 носії станцій перешкод для дронів;
  • 3 броньовані евакуаційні машини;
  • 7 глушилок;
  • 8 пристроїв для боротьби з дронами;
  • 4 мобільних захищених пристрої для розмінування;
  • 8 мобільних наземних радарів та тепловізорів;
  • один високочастотний пристрій;
  • 49 тисяч боєприпасів для зенітних установок;
  • 2 холодильники для медикаментів;
  • 4 установки Gepard.

Таким чином Україна отримали від німців вже 12 установок Gepard. Очікується поставка ще 18 таких ЗСУ.