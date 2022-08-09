Латвія просить у ЄСПЛ дозволу втрутитися у справу «Україна проти росії»

Латвія звернулася до Європейського суду з прав людини із проханням дозволити втрутитися у справу «Україна проти росії».

Про це йдеться в заяві МЗС Латвії.

Це перший випадок, коли Латвія скористалася своїми правами згідно з пунктом 2 статті 36 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та вимагає дозволу вступити в міждержавну справу як третя сторона.

Тепер ЄСПЛ має вирішити, чи надавати Латвії таке право. Якщо рішення буде позитивним, Латвія зможе подати зауваження щодо тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у цій справі.