«Дія» прийматиме заявки на компенсацію за житло, зруйноване росіянами з 2014 року

Кабінет міністрів України розширив і спростив порядок подання заявок про зруйноване чи пошкоджене війною майно. Відповідну постанову розробили в Мінреінтеграції.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Раніше через «Дію» українці подавали інформацію лише про житло, знищене під час повномасштабної війни. А зараз застосунок приймає дані про майно, пошкоджене росіянами з 19 лютого 2014 року.