Українці подали понад 66 тисяч заявок у «Дії» про пошкоджене війною майно

Із 24 лютого українці подали в додатку «Дія» понад 66 тисяч заявок про пошкоджене внаслідок війни майно.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він розказав, як подати заяву в «Дії»:
- Оновити застосунок до останньої версії;
- Зайти у «Дію» та натиснути — Послуги — Пошкоджене майно;
- Заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Вносити потрібно тільки дані щодо вашого власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок — тільки на свою квартиру.
Після реєстрації повідомлення треба очікувати на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації.