Українці подали понад 66 тисяч заявок у «Дії» про пошкоджене війною майно

Із 24 лютого українці подали в додатку «Дія» понад 66 тисяч заявок про пошкоджене внаслідок війни майно.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розказав, як подати заяву в «Дії»:

Оновити застосунок до останньої версії;

Зайти у «Дію» та натиснути — Послуги — Пошкоджене майно;

Заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Вносити потрібно тільки дані щодо вашого власного житла. Одна людина не може подати заяву на весь будинок — тільки на свою квартиру.

Після реєстрації повідомлення треба очікувати на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації.