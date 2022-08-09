Росія вивела на орбіту іранський супутник. ЗМІ вважають, що за його допомогою рф шпигуватиме за Україною

Росія відправила в космос іранський супутник «Хаям». Раніше ЗМІ писали, що рф планує за допомогою цього супутника шпигувати за Україною.

Про запуск повідомляє російське агентство ТАСС.

Ракета-носій «Союз-2.1б», окрім іранського супутника, вивела ще 16 малих космічних апаратів. Повідомляється, що як «попутне навантаження» на орбіту вивели малі супутники, створені вищими навчальними закладами, комерційними компаніями та некомерційними організаціями.

Раніше видання The Washington Post писало, що російський «Роскосмос» запустить із космодрому «Байконур» ракету з іранським розвідувальним супутником «Хаям», проте спочатку Іран доступу до нього не матиме — росія хоче його використовувати для війни проти України.