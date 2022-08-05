WP: Росія планує шпигувати за Україною за допомогою іранського розвідувального супутника

Російський «Роскосмос» 9 серпня запустить із космодрому «Байконур» ракетою «Союз» іранський розвідувальний супутник «Хаям», проте спочатку Іран доступ до нього не матиме — росія хоче його використовувати для війни проти України.

Про це пише The Washington Post із посиланням на західних офіційних осіб, знайомих з цим питанням.

Супутник має систему «Канопус-V», яка дозволить Ірану майже безперервно стежити за обʼєктами в Перській затоці, а його камера має роздільну здатність 1,2 метра. Вона гірша, ніж у американських супутників, але для іранської розвідки це суттєвий крок уперед.

Росіяни використовуватимуть «Хаям» протягом кількох місяців або довше.