В Пентагоні пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає систем HIMARS

Заступник голови Пентагону Колін Каль пояснив, що у новому пакеті підтримки від США немає нових одиниць систем HIMARS, оскільки зараз пріоритетнішим є питання поставок боєприпасів до уже наявних систем.

«Ми вже відправили 16 систем HIMARS, що насправді досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, що, за нашими оцінками, потрібні сотнями, щоб зробити такий вплив. Це системи точного наведення для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх саме так», — сказав Каль.

Він зазначив, що Британія й Німеччина зобовʼязалися поставити Україні по три схожих з HIMARS систем – M270 і MARS II відповідно.

За його словами, у новому пакеті допомоги будуть високоточні боєприпаси GMLRS для HIMARS, які вражають цілі на відстані 70 км.

«Використання цих боєприпасів можна порівняти з авіаударом з точковим наведенням: за їх допомогою ЗСУ вражають вузли командування та управління, центри забезпечення та логістики, ключові радарні системи», — додав він.