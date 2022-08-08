Фінляндія приєднається до навчань українських військових у Великій Британії

Фінляндія приєднається до навчань військовослужбовців Збройних сил України в межах програми під керівництвом Великої Британії. Фіни відправлять до Сполученого Королівства близько 20 своїх армійців.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Фінляндії.
Цю місію відправлять на запит Великої Британії, яка звернулася по підтримку до країн-партнерів. На першому етапі британці планують навчати 10 тисяч українських військових протягом 120 днів.
- 4 серпня міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що наступного тижня її країна відправить до Великої Британії до 225 військовослужбовців для навчання українських бійців. Канадійці навчатимуть українців поводитися зі зброєю, надавати першу допомогу та патрулювати територію.