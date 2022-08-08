МОЗ пояснив, у яких випадках слід телефонувати на 103

Міністерство охорони здоровʼя опублікувало рекомендації, коли варто телефонувати на номер 103.

У відомстві пояснили, що лише за минулий тиждень до швидкої зателефонували понад 153 тисячі разів. 26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Бригади виїхали на виклик у 47% випадків.

«Якщо під час спілкування диспетчер виявить підстави для виїзду швидкої, то направить бригаду до пацієнта. Якщо ж таких підстав немає, то буде надана консультація телефоном», — пояснили в МОЗ.

Також пацієнта можуть направити до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження лікаря.