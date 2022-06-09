Геолокація та відеозвʼязок: медики швидкої отримають від британців мобільний додаток для допомоги постраждалим

Українські медики швидкої допомоги отримають від Великої Британії можливість запустити мобільний додаток GoodSAM, який допоможе швидше й ефективніше надавати допомогу тим, хто їм телефонує.

Про це пише пресслужба МОЗ.

Зокрема, за допомогою додатку медики зможуть отримати геолокацію пацієнта з точністю до 20 метрів, навіть коли у постраждалих додаток не встановлений.

«Це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на 103», — йдеться в повідомленні.

Також через додаток медики швидкої допомоги, поки їдуть на виклик, зможуть постійно підтримувати з пацієнтом відеозвʼязок, надавати необхідні рекомендації та навіть вимірювати частоту дихання або пульс.

«Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта — з різних причин (розбиті шляхи, надзвичайна віддаленість тощо) — ускладнений або потребує великого проміжку часу», — пояснили в МОЗ.

Також додаток може створити єдину базу волонтерів і дасть змогу медикам координувати їхню діяльність.