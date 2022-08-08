У Миколаєві під час комендантської години спіймали пʼять осіб, які перебували в розшуку

За час посиленої комендантської години в Миколаєві вдалося спіймати пʼять осіб, які перебували в розшуку. Загалом за цей період розпочали близько 20 кримінальних проваджень.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Перепрошую за незручності, які були на вихідних, проте це було того варте. Близько 20 зареєстрованих проваджень. Упіймали пʼять осіб, які були в розшуку. Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо», — сказав Кім у відеозверненні.

Голова ОВА зазначив, що також вдалося «розібратися» з однією групою, яка «тепер не заважатиме».