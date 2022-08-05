У Миколаєві на два дні вводять комендантську годину

У Миколаєві з 23:00 пʼятниці, 5 серпня, запроваджується довга комендантська година — до 05:00 понеділка, 8 серпня.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Я сьогодні підписав розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Усіх прошу поставитися з розумінням, запланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні», — заявив Кім.

На вихідні місто закривається, тому його потрібно буде об’їжджати. Мости розводити не будуть.