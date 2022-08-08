Перше судно з українським зерном прибуло в кінцевий пункт призначення

Перше судно з українською агропродукцією прибуло в кінцевий пункт призначення. Судно Polarnet успішно пройшло перевірку інспекційною групою в Стамбулі та прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.
Про це Міністерство інфраструктури повідомило вранці 8 серпня.
Прибуття суден Navi Star, Rojen, які вийшли з портів в одному каравані з Polarnet, у порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.
- 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Обʼєднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Першого серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту відправилося перше судно — Razoni, під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозить 26 тисяч тонн української кукурудзи до ліванського порту Триполі.