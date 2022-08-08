Сили оборони України ліквідували 42 340 російських окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 166 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 42 340 осіб, а також:
- 1 811 танків;
- 4 070 бойових броньованих машин;
- 962 артилерійські системи;
- 261 реактивну систему залпового вогню;
- 132 засоби ППО;
- 223 літаки;
- 192 гелікоптери;
- 754 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 182 крилаті ракети;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 993 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
- 86 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- ЗСУ вночі вдарили з систем HIMARS по пунктах тимчасової дислокації росіян у Мелітополі. За попередніми підрахунками вдалось знищити значну кількість військової техніки і понад 100 російських солдатів, які в цю ніч перебували у тимчасових казармах.
- Також ЗСУ вдарили по Антонівському мосту та ще пʼятьох обʼєктах, які використовують російські окупанти у Херсоні та околицях.