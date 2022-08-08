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Сили оборони України ліквідували 42 340 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 166 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 42 340 осіб, а також:

  • 1 811 танків;
  • 4 070 бойових броньованих машин;
  • 962 артилерійські системи;
  • 261 реактивну систему залпового вогню;
  • 132 засоби ППО;
  • 223 літаки;
  • 192 гелікоптери;
  • 754 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 182 крилаті ракети;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 2 993 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 86 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.