Іран спростував заяви про те, що росія через його розвідувальний супутник буде шпигувати за Україною

Іранське космічне агентство спростувало повідомлення про те, що росія буде використовувати його розвідувальний супутник «Хаям» над Україною.

Про це повідомляє Державна іранська новинна агенція IRNA.

Космічне агентство Ірану наголосило, що супутник контролюватиметься Іраном та з Ірану з першого дня, відразу після запуску, а «жодна інша країна не матиме доступу до такої інформації, а чутки про те, що супутникові зображення використовуються для обслуговування військових цілей іншої країни, не відповідають дійсності».