Поліція Косова заявила про обстріл на кордоні з Сербією

Поліція частково визнаного Косова заявила, що невідомі обстріляли її підрозділ під час патрулювання озера на кордоні з Сербією. Через ці постріли ніхто не постраждав.

Об 11:25 за місцевим часом, коли поліцейські Косова на катері патрулювали озеро, невідомі здійснили 10 пострілів у їхній бік. Це озеро має дві різні назви: Уджман — в Косово і Газиводе — в Сербії.

«Постріли були послідовні з іншого краю озера і влучили біля поліцейського човна. У результаті жодна людина не постраждала», — зазначили правоохоронці Косова.

Також вони повідомили, що продовжують огляд місцевості та розслідування цієї події.