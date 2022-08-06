Meta ліквідувала російську «ферму тролів», повʼязану з «кухарем путіна» пригожиним

Компанія Meta оголосила, що закрила «ферму тролів», пов’язану з російським бізнесменом, «кухарем путіна» євгеном пригожиним та його «Агентством інтернет-досліджень».
Про це пише Axios.
У своєму квартальному звіті Meta повідомила, що виявила «фізичну ферму тролів, яка працювала в офісній будівлі в Санкт-Петербурзі», відому як Cyber Front Z, через місяць після початку вторгнення росії в Україну. «Ферма» була націлена на користувачів на кількох платформах, включаючи Twitter і LinkedIn, а також Facebook і Instagram.
Під час пресконференції керівник відділу глобальної розвідки загроз Meta Бен Німмо заявив, що Cyber Front Z «керував каналом Telegram, який закликав людей залишати проросійські коментарі до публікацій у соцмережах громадських діячів, журналістів, політиків, знаменитостей, таких як Анджеліна Джолі та Морган Фрімен».
Акаунти Cyber Front Z ліквідували на платформах Meta у квітні. Компанія закрила 45 облікових записів Facebook та 1 037 облікових записів Instagram, пов’язаних із російською «фабрикою тролів».
У Meta описали діяльність Cyber Front Z як «незграбну та «значною мірою неефективну».
- У травні Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що росія використовує «фабрику тролів» для поширення дезінформації про війну в Україні в соціальних мережах.
- росія використовує «фабрику тролів», більш відому як «Агентство інтернет-досліджень», для розповсюдження пропаганди в соціальних мережах. Вона завдає «ударів» по західних країнах і в зонах впливу росії. Масово про російських тролів заговорили після виборів президента США у 2016 році. Тоді в скандал через втручання у вибори потрапив Дональд Трамп, а Мінʼюст США офіційно звинуватив 13 працівників «Агентства», зокремаі його гендиректора, «кухаря» путіна Євгена Пригожина, у втручанні.