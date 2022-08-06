Азербайджан заявив, що захопив гору Буздух у Нагірному Карабаху

Гора Буздух і висоти навколо неї перейшли під контроль азербайджанської армії.

Про це повідомляє AZERTAG із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

«Після уточнень, здійснених нашими підрозділами на місцевості: гора Буздух і прилеглі висоти перейшли під контроль азербайджанської армії», — йдеться в повідомленні.