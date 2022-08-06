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Азербайджан заявив, що захопив гору Буздух у Нагірному Карабаху

Автор:
Анна Холоднова
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Гора Буздух і висоти навколо неї перейшли під контроль азербайджанської армії.

Про це повідомляє AZERTAG із посиланням на Міністерство оборони Азербайджану.

«Після уточнень, здійснених нашими підрозділами на місцевості: гора Буздух і прилеглі висоти перейшли під контроль азербайджанської армії», — йдеться в повідомленні.

  • Гора Буздух розташована біля села Ванк у Кельбаджарському районі Азербайджану на річці Тертер. Донедавна цю територію контролювала невизнана Нагірно-Карабаська Республіка.
  • Міністерство оборони Азербайджану ввечері 3 серпня відзвітувало про проведення операції «Помста» в Нагірному Карабаху. Військові Азербайджану захопили висоту Гирхгиз, село Сарибаба вздовж Карабаського хребта, а також інші важливі панівні висоти. Наразі азербайджанські військові облаштовують захоплені позиції та будують підʼїзні дороги.