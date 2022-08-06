У Швейцарії в льодовику знайшли рештки літака, що розбився в 1968 році

У Швейцарії серед Алецького льодовика знайшли рештки малого моторного літака, який розбився там у 1968 році.
Про це пишуть 20 minutes і France 24.
На літак натрапили туристи. Раніше люди цим маршрутом не ходили, але через танення льодовиків гідам довелося скорегувати шляхи. У 1970-ті в районі падіння літака був складний рельєф.
Поліція встановила, що туристи знайшли рештки літака Piper Cherokee. У 1986 році на його борту перебували троє жителів Цюриха. Після катастрофи їх знайшли, але тодішні технічної можливості не дозволяли дістати літак.
- У липні повідомлялось, що танення льодовика в Альпах дещо змістило кордон між Швейцарією та Італією.
- Танення льодовиків помічають майже по всій планеті. На Евересті, найвищій горі світу, через зміну клімату розтанув його найвищий льодовик Хумбу. Лід, який формувався близько двох тисяч років, розтанув приблизно за 25 років — у 80 разів швидше, ніж наростав.