Внаслідок денного обстрілу Миколаєва постраждали щонайменше 10 людей. Є загиблі

Внаслідок денного обстрілу Миколаєва постраждали щонайменше 10 людей. Відомо, що є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
«Вже більше 10 (300) тільки в одному місці після обстрілу вдень, є 200, бригади ще працюють. Уточнена інформація буде до 16:00. Уважно стежу за судами за коригувальниками», — написав він.
Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва пише, що після обіду обстріляли Корабельний район та мікрорайон Балабанівка. Серед постраждалих 13-річний хлопець.
Мер повідомив, що росіяни завдали значних руйнувань. Під вогонь потрапили приватні будинки та багатоповерхівки Корабельного району — площа ураження дуже велика.
- Окупанти обстрілювали місто і вночі. Тоді ворог обстріляв касетними боєприпасами Корабельний район. Уже вранці росіяни відкрили вогонь зі ствольної далекобійної артилерії «Піон». Пошкоджено приватні будинки.