Росіяни вночі обстріляли ракетами чотири області. Що відомо про наслідки

Уночі та над ранок росіяни обстріляли Запорізьку, Харківську, Миколаївську та Дніпропетровську області.

Голова Дніпропетровщини Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок ударів жертв серед цивільного населення не було. Окупанти випустили 40 снарядів з «Граду» по Нікополю, пошкодивши 10 приватних будинків і господарських споруд.

На Мирівську громаду ворог скерував ракету X-59. Унаслідок цього є руйнування житла, виведений з ладу газовід.

По Криворізькому району росіяни вдарили з «Ураганів» і ствольної артилерії. Під ворожий вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі росіяни поцілили ракетою в один з обʼєктів інфраструктури в передмісті Запоріжжя. Пошкоджено виробниче обладнання. Постраждалих немає, рятувальники оперативно ліквідували вогонь.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що вночі росіяни масовано обстріляли з РСЗВ Шевченківський, Індустріальний та Салтівський райони Харкова.

Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, у багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не здетонували.

Унаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків 26 та 38 років і жінка 46 років, усі вони перебували на вулиці.

Також минулої ночі ворог обстріляв Чугуїв, три ракети влучили у відкриту територію приватного домоволодіння, а одна ракета впала поряд. Постраждалих немає.

Уночі ворог обстріляв касетними боєприпасами Корабельний район Миколаєва, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Уже вранці росіяни відкрили вогонь зі ствольної далекобійної артилерії «Піон».

Попередньо відомо про влучання у приватний будинок. Також сталася пожежа на відкритій території.