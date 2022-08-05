Кевіна Спейсі зобовʼязали виплатити $31 мільйон творцям серіалу «Картковий будиночок»

Американського актора Кевіна Спейсі зобовʼязали виплатити авторам серіалу «Картковий будиночок» (House of Cards) $31 мільйон.
Про це повідомляє The Guardian.
У листопаді 2021 року актора зобовʼязали виплатити цю суму через звинувачення в сексуальних домаганнях. Спейсі подав заяву на скасування цього рішення, але суд в Лос-Анджелесі відхилив його прохання.
Автори серіалу у своїй позовній заяві описали, що Спейсі прибрали із серіалу після звинувачень у тому, що він «систематично переслідував і сексуально домагався молодих чоловіків, з якими він працював протягом своєї карʼєри в кіно, на телебаченні та в театральних проєктах».
Спейсі знімався в «Картковому будиночку» протягом пʼяти сезонів, граючи політика Френка Андервуда, перш ніж його виключили з шоу після появи звинувачень.
- Спейсі почали звинувачувати в домаганнях у 2017 році — актор Ентоні Репп заявив, що Спейсі чіплявся до нього в 1986 році, коли йому було лише 14 років. Спейсі після цього втратив контракти, а студія MRC змусила його виплатити $31 мільйон.
- Після цього про домагання з боку Спейсі заявили ще кілька людей.