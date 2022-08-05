Генерал Дмитро Марченко: Гаряча фаза війни закінчиться до кінця року

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, вважає, що гаряча фаза повномасштабної війни росії проти України закінчиться до кінця року.

Це він заявив журналісту Тарасу Березовцю.

«Дуже рідко беруся прогнозувати, але довго гаряча фаза цієї війни не триватиме. Ані росіяни, ані ми не потягнемо. Найгарячіша фаза закінчиться до кінця року, однозначно», — сказав Марченко.

Генерал не чекає нічого ново в тактиці росіян, які досі хочуть наступати на Миколаїв за тим самим планом, що і в лютому та березні. «Я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися, їм страшніше, ніж нам, вони теж бояться, треба чинити опір. Будемо їх бити та виганяти, це наша земля, ми нікого не боїмося і нікого сюди не пускатимемо», — заявив генерал.