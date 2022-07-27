Голова Миколаївської ОВА Кім: ЗСУ готуються до контрнаступу. До регіону повернувся генерал Марченко

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що українські військові готуються до контрнаступу на півдні України. На Миколаївщину повернувся генерал-майор Дмитро Марченко, який на початку війни керував обороною міста.

Про це Кім розповів на брифінгу в Українському медіацентрі.

«Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу і досить ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо за влучаннями по Антонівському мосту», — зазначив він.

Водночас російські війська також продовжують обстрілювати інфраструктуру області. За словами Кіма, за минулу добу окупанти завдали 21 ракетного удару та 28 артилерійських. У результаті двоє людей отримали поранення.

Також очільник Миколаївської ОВА повідомив, що до міста повернувся генерал-майор Дмитро Марченко. Він координуватиме роботу партизанів на окупованій Миколаївщині та Херсонщині. Також він посилюватиме координацію між ЗСУ та місцевою ОВА.