Південна Корея запустила на Місяць апарат. Країна стане сьомим дослідником супутника Землі

Південна Корея запустила на Місяць автоматичну станцію Korea Pathfinder, яка буде досліджувати супутник Землі, випробовувати космічні інтернет-технології та шукати місце для посадки майбутніх корейських апаратів.
Korea Pathfinder запускали ракетою SpaceX Falcon 9 зі станції космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. 678-кілограмовий апарат вийде на орбіту Місяця у грудні, перш ніж почати річну спостережну місію. Таким чином Південна Корея стане сьомим дослідником Місяця.
Країна прагне відправити зонд на Місяць до 2030 року і приєднатися до девʼяти країн-учасниць проєкту Artemis, підсумком якої має стати висадка людей.
- Перший запуск місячної місії Artemis 1 перенесли на весну.
- Перший політ із космонавтами (Artemis-2) навколо Місяця запланований на 2024 рік. Artemis-3 стане першою місією після «Аполлона-17», яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом — у 2025 році). Вона має приземлитися на південному полюсі Місяця. Вважається, що його кратери, які ніколи не бачать сонячного світла, містять величезні запаси льоду. Цей лід можна використовувати для виробництва ракетного палива на місці, так його не доведеться доставляти із Землі, що знизить вартість дослідження Місяця.