Режим спецзахисту для українських біженців в ЄС діятиме до 2024 року

Статус тимчасового захисту для громадян України в Європейському Союзі діятиме до весни 2024 року.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

Вона зауважила, що на зустрічі з єврокомісаром з внутрішніх справ Ілвою Йоганссон вдалося домовитися, що статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн українців, на території ЄС діятиме щонайменше до весни 2024 року.

Стефанішина зауважила, що проблемним питанням так само було те, що багато українців не просто вертаються, а вони на певний час приїжджають до України, а потім повертаються на територію Євросоюзу.