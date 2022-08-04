Режим спецзахисту для українських біженців в ЄС діятиме до 2024 року

Статус тимчасового захисту для громадян України в Європейському Союзі діятиме до весни 2024 року.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі національного телемарафону.
Вона зауважила, що на зустрічі з єврокомісаром з внутрішніх справ Ілвою Йоганссон вдалося домовитися, що статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн українців, на території ЄС діятиме щонайменше до весни 2024 року.
Стефанішина зауважила, що проблемним питанням так само було те, що багато українців не просто вертаються, а вони на певний час приїжджають до України, а потім повертаються на територію Євросоюзу.
- Польська влада видаватиме українським біженцям спеціальні електронні посвідки. Із ними вони зможуть їздити Європейським Союзом.
- Ірландія призупинила безвізовий режим для біженців із більшості країн Європи, щоб звільнити більше місця для українців.