Президент Зеленський призначив Ярослава Янушевича головою Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ президент підписав 4 серпня.

Ярослав Янушевич народився 1978 року у Києві. Має освіту за спеціальністю «фінанси», «правознавство» та «управління суспільним розвитком». З 1996-го працював на різних посадах у Державній податковій інспекції Києва, з 2001 року — у Державній податковій адміністрації України, у 2006—2007 був заступником голови цієї адміністрації.

З 2011 до 2013 року — заступник голови Державної міграційної служби України. У 2013-му обіймав посаду генерального директора державного підприємства «Документ». У 2013—2014 — заступник голови Державної фінансової інспекції України. З 2014 року до 2016-го — виконавчий директор підприємства «Український державний центр радіочастот».

З 2016 року — радник генерального директора державного підприємства «Український державний центр радіочастот».