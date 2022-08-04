У фінському місті неподалік російського кордону щодня звучатиме гімн України

У фінському місті Лаппеєнранта, яке розташоване неподалік російського кордону, від 5 серпня щодня о 19:30 звучатиме гімн України. Таким чином фіни хочуть продемонструвати свою підтримку українцям.
Про це повідомляє Yle.
«Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності і обʼєднує українців, що живуть тут, а також інших мешканців Лаппеєнранта», — заявив мер міста Кіммо Ярва.
Гімн України лунатиме з даху міського театру у торговому центрі Iso-Kristiina.
Крім того, у Лаппеєнранта піднімають український прапор на флагштоку перед мерією та у порту.
У сусідньому місті Іматра гімн України почали вмикати з кінця липня.
- Фінляндія починає зміцнювати кордон із росією на тлі війни в Україні та погроз з боку керівництва рф у бік Заходу. Парламент країни в четвер, 7 липня, схвалив законопроєкт про зведення загороджувальних барʼєрів з можливістю повністю закрити ділянку спільного кордону завдовжки 1 300 кілометрів у разі виняткових обставин.