У Тернополі, Рівному, Вінниці, Кропивницькому та Хмельницькому шукають вибухівку. Людей евакуювали

В Україні в обласних центрах шукають вибухівку на важливих обʼєктах інфраструктури. Повідомляється про масове надходження повідомлень про замінування.

У Тернополі евакуювали людей із приміщення залізничного вокзалу та ЦУМу. Голова обласної ОВА Володимир Труш повідомив, що вибухівку не знайшли.

У Рівному повідомили про замінування вокзалів і вулиці, передає Укрінформ. Також надійшла інформація про можливе мінування Центрального ринку та залізничного вокзалу у Вінниці.

У Кропивницькому шукають вибухівку на Центральному ринку, а у Хмельницькому — на автовокзалі, овочевому ринку і на залізничному вокзалі.