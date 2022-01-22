ДСНС: Від початку року в Україні було 339 псевдомінувань, більшість повідомлень — з Росії чи окупованих територій

В Україні з початку 2022 року зафіксували 339 недостовірних повідомлень про мінування. Більшість із них надходили з окупованих Росією територій або безпосередньо з РФ.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Таку хвилю «мінувань» у службі назвали справжнім випробуванням. Правоохоронцям довелося перевірити 3 183 обʼєкти, на жодному з них вибухівку не знайшли.
Майже всі повідомлення надходили електронною поштою (306). Телефоном про мінування повідомляли лише 27 разів. У ДСНС впевнені, що серія псевдомінувань — це елемент гібридної агресії Росії та спланована атака.
«Мета цього інформаційного-тероризму — тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці та зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися», — зазначили рятувальники. Вони також нагадали, що за недостовірні повідомлення загрожує від 2 до 8 років позбавлення волі.
- В Україні з початку року спостерігається хвиля неправдивих повідомлень про мінування. 7 січня вибухівку шукали в 10 ТРЦ Києва та на вокзалі, а 8 січня — у всіх ТРЦ столиці. 12 січня правоохоронці перевіряли на наявність вибухівки 600 обʼєктів у девʼяти областях, а 13 січня — на понад 200 обʼєктах. 17 січня «мінували» столичне метро. 18 січня — 39 шкіл Києва і суди, а у Львові ліцеї.
- СБУ повʼязує хвилю «мінувань» із Росією.