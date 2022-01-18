У Києві у 39 школах і двох судах шукають вибухівку. У Львові перевіряють ліцей

У Києві на наявність вибухівки перевіряють 39 шкіл і два суди.
Як повідомили «Бабелю» у пресслужбі Нацполіції, частину шкіл вже перевірили — повідомлення виявилися хибними. В інших школах перевірки продовжуються. Дітей на певний час евакуювали.
Також бомби шукають у Київському апеляційному і Окружному адміністративному судах. Усіх співробітників судів евакуювали, їхню роботу тимчасово призупинено.
У Львові вибухівку шукають у ліцеї № 93. Усіх учнів і викладачів евакуювали.
- В Україні з початку року спостерігається хвиля неправдивих повідомлень про мінування. 7 січня вибухівку шукали в 10 ТРЦ Києва та на вокзалі, а 8 січня — у всіх ТРЦ столиці. 12 січня правоохоронці перевіряли на наявність вибухівки 600 обʼєктів у девʼяти областях, а 13 січня — на понад 200 обʼєктах. 17 січня «мінували» столичне метро. На жодному з обʼєктів вибухівку не знайшли.
- СБУ повʼязує хвилю «мінувань» із Росією і називає це елементом гібридної війни.