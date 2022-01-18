В Киеве в 39 школах и двух судах ищут взрывчатку. Во Львове проверяют лицей

В Киеве на наличие взрывчатки проверяют 39 школ и два суда.

Как сообщили «Бабелю» в пресс-службе Нацполиции, часть школ уже проверили — сообщения оказались ложными. В остальных школах проверки продолжаются. Детей на время эвакуировали.

Также бомбы ищут в Киевском апелляционном и Окружном административном судах. Всех сотрудников судов эвакуировали, их работу временно приостановили.

Во Львове взрывчатку ищут в лицее № 93. Всех учеников и преподавателей эвакуировали.