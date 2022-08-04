Кремлівську «РИА Новости» заблокували у Twitter. Вона втратила доступ до акаунтів у 28 країнах

Російська пропагандистська медіагрупа «РИА Новости» заявила про блокування її акаунтів у Twitter у 28 країнах.
Акаунти медіагрупи заблоковані у Великій Британії, Польщі, Нідерландах, Австрії та ще низці країн Євросоюзу. Заблоковані не тільки акаунти з новинами, але й спортивні та економічні.
- Раніше Twitter вже блокував російських пропагандистів, зокрема акаунти телеканалу RT/Russia Today, який разом із Sputnik, Rossiya24, TV center International і RTR Planeta потрапив під санкції ЄС.
- У червні цього року Twitter заблокував тоді ще директора «Роскосмосу» рогозіна за розпалювання ненависті до України. У травні рогозін у Twitter погрожував Ілону Маску за поставки Starlink українській армії.