Twitter заблокував директора «Роскосмосу» за розпалювання ненависті до України

Twitter обмежив обліковий запис голови «Роскосмосу» рогозіна за розпалювання ненависті до України.

По це він написав у своєму Telegram, прикріпивши відповідні скриншоти.

У дописі від 13 червня рогозін назвав Україну «екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації» та заявив, що з Україною треба покінчити навіть, якщо росіянам доведеться ще більше гинути на війні.

Twitter заблокував його за порушення правил соціальної мережі, а саме за розпалювання ненависті та ворожнечі. Соцмережа вимагає видалити зазначений твіт – рогозіна не розблокують, поки він цього не зробить. Сам рогозін каже, що не збирається виконувати правила соцмережі.