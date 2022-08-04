Сенат США ратифікував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Сенат Конгресу США ратифікував договір про вступ до НАТО Фінляндії та Швеції. За приєднання проголосували 95 зі 100 сенаторів, проти голосував лише один — сенатор від Республіканської партії Джош Хоулі з Міссурі.

Про це повідомляє CNN.

Голова демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що це рішення ще більше зміцнить НАТО, що є вкрай актуальним на тлі російської агресії проти України.

Офіційно процедуру ратифікації з боку США буде завершено після того, як відповідні документи підпише президент Джо Байден. Він уже назвав це рішення історичною демонстрацією глибокої прихильності обох партій підтримці НАТО.